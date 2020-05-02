В США создали тест для выявления коронавируса на ранней стадии

В первые сутки после инфицирования вирус в организме еще не достаточно распространился и его носитель не заразен. На данный момент все пока используют тесты, которые выявляют коронавирус только спустя трое суток после попадания 2019-nCoV в организм.

Для создания такого теста ученые воспользовались наработками проекта по быстрой диагностике микробов или отравлений химическими веществами. Исследования переключились на COVID-19 после начала вспышки. Предполагается, что уже через несколько дней Управление по контролю за продуктами и лекарствами США даст добро на использование этого теста.

ВОЗ 11 марта дала вспышке COVID-19 статус пандемии. Общее число инфицированных по всему превысило 3,2 миллиона человек, около 233 тысячи случаев закончились летальным исходом.