В США сочли, что отношения с Россией находятся в низшей точке

Отношения США и России достигли низшей точки со времен окончания холодной войны и могут ухудшиться еще больше. Так считает кандидат на пост замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«Отношения между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания холодной войны», — заявил Кол в письменных ответах на вопросы законодателей к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Кола, если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, то «эти отношения будут продолжать ухудшаться».

По словам Кола, Россия теряет многие свои позиции, в том числе в экономической сфере, и это создает еще большую опасность для Вашингтона. Об этом он сказал уже выступая на слушаниях. Москва сейчас, по его утверждению, пытается «выжать максимум из той силы, которая у нее осталась».

В письменных ответах Кол отметил, что есть ряд основных сфер, в которых интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться. К таким сферам он отнес «обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска непреднамеренной эскалации во всех сферах, которая может привести к военным действиям с использованием неядерных и ядерных вооружений».

В Госдепартаменте ранее озвучили условие, при котором Россия сможет избежать введения очередного пакета санкций. Для этого РФ нужно задекларировать и уничтожить собственное химическое оружие. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за процессом уничтожения химоружия должны наблюдать представители международного сообщества. Этот вопрос не входит в компетенцию Госдепа. Он напомнил, что Россия действует в рамках международных договоров и четко их соблюдает, в отличие от США.

По официальным данным, в 2017 году Россия уничтожила все образцы химического оружия. Однако в Госдепе считают, что РФ оставила часть веществ, хранение которых противоречит международному законодательству.