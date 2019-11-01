В США собаки породы малинуа стали дороже после убийства аль-Багдади

Питомник Ruidoso Malinois является крупнейшим поставщиком малинуа американской армии. Его владелица Ирен Хаукрофт рассказала, что она получила предложение о продаже такой собаки за 85 тысяч долларов, что равняется примерно 5,4 миллиона рублей.

До того, как глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фото геройского пса Конана, взрослые малинуа покупали по цене до 25 тысяч долларов, щенки этой породы стоили по две тысячи долларов.

Теперь, по словам Хаукрофт, она получает множество просьб продать собаку. Отмечается также, что в питомнике сейчас растут 73 малинуа.

Американский лидер «наградил» Конана медалью в виде собачьей лапы. На опубликованном в Twitter-аккаунте президента США изображении Трамп якобы вешает на шею псу вымышленную награду. Ранее Трамп рассказал, что именно этот пес был одним из ключевых участников спецоперации по ликвидации аль-Багдади.

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