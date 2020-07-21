В США считают российскую крылатую ракету «летучим Чернобылем»

США призвали Россию прекратить разработку «летучих Чернобылей», крылатых ракет с ядерной энергетической установкой. Такое мнение высказал спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы, честно говоря, считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем и ядерной боеголовкой? Это не что иное, как летучий Чернобыль. Представьте, какой радиоактивный выброс будет она создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала эти системы Судного дня», — отметил дипломат, выступая в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

По его словам, он уже рекомендовал российским партнерам прекратить создание такого оружия, так как это «расходование огромных средств».

Биллингсли также отметил, что США намерены нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Он заявил, что это оружие станет «уравнителем» в регионе.

Ранее Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия.