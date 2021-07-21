В США россиянина Левашова приговорили к уже отбытому сроку

Федеральный суд в Хартфорде (Коннектикут, США) приговорил россиянина Петра Левашова, признавшего себя виновным по делу о хакерстве, к уже отбытому сроку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Россиянин провел в тюрьме два года и девять месяцев. Левашов, по словам судьи, должен находиться под надзором уполномоченного офицера в течение трех лет.

Если россиянин покинет Соединенные Штаты, а затем в течение этого срока вернется в страну на законных основаниях, то должен будет показаться ответственному офицеру.

По словам судьи, ему также будет запрещено загружать какие-либо программы, которые позволят избежать мониторинга его устройств.

Левашова задержали в Испании в апреле 2017 года и экстрадировали в Штаты в феврале следующего года. Минюст США заявил, что Левашов более 20 лет управлял сетями ботов, позволявшими ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, которые используются для мошенничества.

В ходе процесса Левашов признал свою вину.