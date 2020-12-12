В США разрешили использование вакцины Pfizer
«Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней», — сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
Комитет внешних экспертов FDA накануне рекомендовал одобрить экстренное использование на территории США вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Две указанные компании в ноябре сообщили об успешном заключительном этапе клинических испытаний своей вакцины, которая показала эффективность в 95%. Американский предприниматель Билл Гейтс включил препараты Pfizer и BioNTech в список из шести вакцин, которые, по его словам, станут доступны к весне 2021 года.
США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели COVID-19 свыше 15,5 миллиона человек, из них больше 291 тысячи пациентов скончались.