В США разработают беспилотные системы залпового огня против С-400

Этот консорциум является квазигосударственным образованием, действующем через Командный центр по развитию боевых возможностей авиации и ракетных технологий армии США. Упор здесь делается на небольшие контракты с целью быстрого изучения новых технологий в авиа- и ракетостроении.

«Правительство ожидает предложений по разработке прототипа беспилотной пусковой установки для высокоточных ракет большой дальности и большего размера, чем нынешнее семейство РСЗО», — сказано в сообщении консорциума.

Речь идет о беспилотном прототипе пусковой установки, которая самостоятельно выдвинется к месту запуска, а затем быстро сменит позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Помимо высокоточных боеприпасов большой дальности (PrSM) Пентагон интересуется и маневрирующими суббоеприпасами для таких ракет.

Предполагается, что суббоеприпасами станут боевые беспилотники, которые смогут работать вместе как сетевой рой. Работы по созданию высокоточных ракет уже ведет корпорация Lockheed Martin, напомнило издание. В перспективе также должен появиться и противокорабельный аналог PrSM.

В конце 2019 года бригадный генерал Джон Рафферти говорил, что разрабатываемая для американской армии ракета PrSM станет убийцей российских систем ПВО, включая С-400. В Тихом океане такие ракеты смогут противостоять боевым кораблям Китая.