В США рассказали о «способной обстреливать Москву» пушке

Если военным США удастся воплотить задуманное, то SLRC сожжет вести огонь на расстояние в 50 раз дальше, чем другие существующие артиллерийские орудия — на 1850 километров, говорится в опубликованной статье.

Первый прототип в планах испытать уже в 2023 году. Орудие, по информации издания, представит из себя пушку, которая будет установлена на тяжелом грузовике. Целью этой пушки будет создание бреши в воздушной и морской обороне противника.

Пока пушка — это только сухопутное орудие, но в статье уточняется, что ее можно будет установить и на кораблях. Это даст больше возможностей военным для ее применения.

С появлением SLRC Соединенные Штаты возродят класс кораблей, аналогичный не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана», указано в статье.

«Из Северного моря „Монтана“ могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна „Монтанa“ в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», — пишет издание. Фрагмент статье цитирует Ura.ru.

Накануне президент США Дональд Трамп похвастался «самым мощным» оружием, которого нет ни у кого. Соединенные Штаты будут выстраивать мир с позиции силы в надежде, что это оружие не придется применять.

В сентябре Трамп обвинил Россию в краже у администрации Барака Обамы данных о технологиях гиперзвукового оружия. Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с «360» пояснил, что все подобные заявления — это реакция уязвленного самолюбия президента США на отставание от Москвы.