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    19 октября 2020, 02:55

    В США рассказали о «способной обстреливать Москву» пушке

    Валерия Шафирко

    Американские военные разрабатывают стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon (SLRC). Как утверждает Popular Mechanics, это оружие сможет поражать цели на расстоянии свыше 1850 километров и даже обстреливать Москву.

    Если военным США удастся воплотить задуманное, то SLRC сожжет вести огонь на расстояние в 50 раз дальше, чем другие существующие артиллерийские орудия — на 1850 километров, говорится в опубликованной статье.

    Первый прототип в планах испытать уже в 2023 году. Орудие, по информации издания, представит из себя пушку, которая будет установлена на тяжелом грузовике. Целью этой пушки будет создание бреши в воздушной и морской обороне противника.

    Пока пушка — это только сухопутное орудие, но в статье уточняется, что ее можно будет установить и на кораблях. Это даст больше возможностей военным для ее применения.

    С появлением SLRC Соединенные Штаты возродят класс кораблей, аналогичный не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана», указано в статье.

    «Из Северного моря „Монтана“ могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна „Монтанa“ в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», — пишет издание. Фрагмент статье цитирует Ura.ru.

    Накануне президент США Дональд Трамп похвастался «самым мощным» оружием, которого нет ни у кого. Соединенные Штаты будут выстраивать мир с позиции силы в надежде, что это оружие не придется применять.

    В сентябре Трамп обвинил Россию в краже у администрации Барака Обамы данных о технологиях гиперзвукового оружия. Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с «360» пояснил, что все подобные заявления — это реакция уязвленного самолюбия президента США на отставание от Москвы.