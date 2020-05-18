В США рассказали о новом «морском монстре» из России

Начало использования экраноплана «Чайка» А-050 на динамической воздушной подушке запланировано уже на 2020 год, указано в материале со ссылкой на пост в Twitter посольства России в ЮАР от июля 2017 года. Кроме того, военное судно станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», послужившего основой для советского экраноплана-ракетоносца «Лунь», которое относится к одним из самых успешных.

A-050, как пишет издание, может перемещаться со скоростью до 480 километров в час благодаря авиадвигателям, причем как по воде, так и по льду и ровной степи. Оно сможет преодолевать почти пять тысяч километров, брать на борт примерно 100 человек, а также переносить около девяти тонн грузов.

Ученые из «Росэлектроники» создали радиопоглощающий материал, способный снижать дальность распознавания военной техники в снежных условиях в 3-4 раза. Как отметили разработчики, он долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.