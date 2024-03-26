Мир 26 марта 2024, 22:48 В США рассказали, где пройдет граница России после СВО Экс-разведчик Риттер: граница России пройдет по Днепру после СВО РИА «Новости»

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В результате специальной военной операции вся Левобережная Украина отойдет России, а граница между странами пройдет по Днепру. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«Я думаю, что <…> Россия будет контролировать реку Днепр. <…> Это станет новой границей, которую будет патрулировать днепровская флотилия», — предположил эксперт.

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По мнению Риттера, под контроль России перейдут крупные города на левом берегу Днепра, такие как Харьков и Сумы. После этого российская армия сможет высвободить силы для освобождения Одессы, предположил бывший разведчик.

В феврале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что с учетом угроз на Черном море России необходимо освободить Одесскую и Николаевскую области Украины и выйти к Приднестровью.