Мир 09 апреля 2024, 07:26 В США рассказали, почему Запад затянул конфликт на Украине Обозреватель Хайфон: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха последствий Pxhere

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Украинские союзники в Европе искусственно затягивают конфликт из-за страха перед политическими последствиями в случае поражения. Такое мнение выразил американский обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала.

«Выхода нет. На Западе говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать [конфликт] — потому что мы так сказали», — отметил журналист.

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По его словам, украинские союзники боятся политических последствий. Поражение республики вызовет сомнения в законности действий коллективного Запада. Поэтому Европа хочет затянуть конфликт, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что республика проиграет в конфликте с Россией без поддержки с американской стороны. По его словам, если конгресс США не разблокирует пакет военной помощи, его стране будет сложно сохраниться в качестве независимого государства.