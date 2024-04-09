09 апреля 2024, 07:26
В США рассказали, почему Запад затянул конфликт на Украине
Обозреватель Хайфон: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха последствий
Украинские союзники в Европе искусственно затягивают конфликт из-за страха перед политическими последствиями в случае поражения. Такое мнение выразил американский обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала.
«Выхода нет. На Западе говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать [конфликт] — потому что мы так сказали», — отметил журналист.
Реклама
По его словам, украинские союзники боятся политических последствий. Поражение республики вызовет сомнения в законности действий коллективного Запада. Поэтому Европа хочет затянуть конфликт, добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что республика проиграет в конфликте с Россией без поддержки с американской стороны. По его словам, если конгресс США не разблокирует пакет военной помощи, его стране будет сложно сохраниться в качестве независимого государства.
США
Европа
Запад
Украина
Реклама
Реклама