В США рассказали, что будет при отказе России от доллара

Если Россия и Китай откажутся от использования доллара, то положение американской валюты в мире никак не изменится. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

Председатель ФРС выступал на слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресс. Во время мероприятия его спросили, станет ли отказ России и Китая от доллара угрозой национальной безопасности США.

«Это не то, что находится в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать [с ним]», — заявил Пауэлл. Цитату привел ТАСС.

По словам главы ФРС, такого положения доллара удалось добиться благодаря американским институтам демократии, а также достижениям в вопросе поддержания низкого уровня инфляции и прекрасным торговым отношениям со странами.

«Я не вижу, чтобы [в этой ситуации] что-то изменилось в ближайшее время», — подчеркнул Пауэлл.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что необходимо отказываться от международных платежных систем, контролируемых Западом. Также он отметил, что России нужно переходить к расчетам в национальной валюте и других валютах, альтернативных доллару.