В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо

Ряд самолетов Boeing 777 проверят в США после происшествия в Денвере, когда от лайнера отпала часть обшивки. Об издании соответствующей директивы сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Американская авиакомпания United Airlines решила временно прекратить полеты 24 Boeing. Такое решение было принято в целях предосторожности, уточнило РИА «Новости».

«После консультаций с командой экспертов по авиационной безопасности вслед за вчерашней поломкой двигателя самолета Boeing 777 в Денвере я дал им указание издать директиву летной годности в чрезвычайных случаях, которая обяжет провести немедленные или более интенсивные инспекции самолетов Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000», — сказано в опубликованном в Twitter заявлении от имени главы FAA Стива Диксона. Это, скорее всего, будет означать, что некоторые самолеты будут выведены из эксплуатации, добавил глава Управления.

FAA указало на необходимость ускорить проверку «полых лопаток вентилятора», которые есть только в двигателях этой модели.

Самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Денвера в Гонолулу. Практически сразу после взлета у лайнера загорелся двигатель, из-за чего пилотам пришлось вернуться в аэропорт. Посадка воздушного судна прошла успешно.

Части двигателя пассажирского самолета упали на жилые дома в Колорадо. Местные жители сняли на видео падение обломков и поделились кадрами в соцсетях. Один из упавших частей двигателя засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как металлический обломок с силой ударяется об асфальт. Часть лайнера упала на дорогу между участками жилых домов. При этом на видео слышен довольно громкий звук удара. Информации о пострадавших пассажирах или жителях не поступало.