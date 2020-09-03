В США призвали ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным

США должны ввести санкции против России в том случае, «если она отравила Навального». Об этом заявил американский сенатор и член комитета по международным делам Роберт Менендес.

Менендес заявил, что администрация американского президента должна задействовать закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, пишет ТАСС.

По версии Менендеса, заявление властей Германии, которые утверждают, что Алексей Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества, указывает на причастность российского правительства «к еще одной наглой химической атаке против собственных граждан». Американский сенатор призвал «немедленно определить, была ли причастна к этому отравлению Россия, и если да, то немедленно ввести санкции».

Накануне в правительстве Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме блогера Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Но эта версия вызывает сомнения у специалистов. В ней усомнился, в том числе, и один из создателей яда.

Депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с «360» заявил, что главная цель создания информационного шума вокруг ситуации с Алексеем Навальным — это продление или усиление антироссийских санкций, с которыми не согласны граждане Германии.