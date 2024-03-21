Мир 21 марта 2024, 03:58 В США призвали Украину завершить конфликт с Россией, пока не стало поздно NI: Украине следует начать переговоры с Россией, пока не ухудшились ее позиции РИА «Новости»

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Украине следует как можно скорее начать переговоры с Россией, пока не ухудшились ее позиции. А это неизбежно произойдет после прекращения помощи от США, написал обозреватель американского издания The National Interest Харрисон Касс.

Рано или поздно американские налогоплательщики поймут, что поддержка Украины не приносит стратегических преимуществ и выгоды.

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«Это заставит Украину вести переговоры и при этом ухудшит ее переговорные позиции», — предупредил обозреватель.

Касс отметил, что США нужно тоже задуматься о целесообразности вложений в Украину, и надавить на Киев в вопросе переговоров с Россией. Обозреватель заявил, что настало время завершить конфликт.

На Украине возмутились требованию США о возврате кредита. Бывший министр назвал это «нечестной историей».