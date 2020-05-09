В США призвали Россию сэкономить на новейших вооружениях из-за пандемии

В обстановке пандемии коронавирусной инфекции России надо сократить расходы и отказаться от пяти новейших систем вооружения. Тем более, что Вашингтон не позволит их сохранить в случае заключения нового соглашения по контролю за вооружениями.

Об этом в интервью изданию Washington Times заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Маршалл Биллингсли. Он заявил, что для США экономические проблемы, с которыми Россия столкнулась из-за COVID-19, являются дополнительным козырем. Но Москве лучше прекратить «бросать деньги на ветер», и в первую очередь отказаться от пяти новейших систем вооружений.

Биллингсли имел в виду баллистические и гиперзвуковые ракеты «Сармат», «Авангард», «Кинжал», а также ядерные установки «Буревестник» и «Посейдон». По его мнению, ни одна из этих систем не внушает доверия, которые и так было подорвано предыдущими нарушениями договоренностей, которые якобы допустила Москва.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что Россия должна «привести» в договор СНВ Китай, если хочет добиться продления соглашения, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» прошел успешные испытания на надводных кораблях, и после испытаний на атомных подводных лодках в 2021–2022 годах поступит на вооружение российской армии.