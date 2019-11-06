В США призвали признать Крым российским

В своей колонке Ортблад отметил, что раньше Вашингтон использовал санкции, чтобы заставить оппонента пойти на компромисс, но в случае с Россией — это не работает, поэтому нужно искать другие пути.

По мнению бывшего сотрудника дипслужбы США, признание Крыма является разумным шагом, так как его население всегда в большей степени было русскоязычным. Также у полуострова есть некая историческая общность с Россией.

По мнению Ортблад, правительство США также должно задуматься над возобновлением переговоров о контроле над вооружениями, пересмотром роли Североатлантического альянса, а также активизацией программ обмена студентами.