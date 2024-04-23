Мир 23 апреля 2024, 04:45 В США признали потерю влияния в Африке Politico: страны Африки выбрали помощь России вместо «американской демократии» РИА «Новости»

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Стратегия США в Африке перестала работать, а руководство многих региональных государств выбирает помощь России вместо навязанной Америкой «демократии». Об этом написало издание Politico со ссылкой на свои источники.

Попытки США надавить на руководство африканских стран, чтобы они отказались от сотрудничества с Россией и приняли «демократические нормы», не принесли результата.

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По словам бывшего офицера разведки по Африке в ЦРУ Кэмерона Хадсона, после военных переворотов в ряде стран региона, США попытались позиционировать себя как миротворцы, чтобы сохранить свое присутствие и влияние.

«Все это явно не работает. Сейчас мы вышли, и теперь зашла Россия», — убежден он.

И хотя африканские политики и дипломаты не против отношений с Вашингтоном, им не нравится, что США указывают им, что делать и навязывает свои принципы управления. Один из источников издания отметил, что «Запад уже давно учит африканские страны, как управлять, и они, наконец, говорят „хватит“».

Кроме того, Россия способна оказать быструю помощь в сфере безопасности, чего не скажешь оо США.

И все же американские чиновники за закрытыми дверями говорят о том, что США нельзя уходить из Африки, иначе их место незамедлительно займут Россия или Китай.

Ранее в Нигер приехали 100 российских военных специалистов. Они будут обучать армию Нигера противодействию терроризму и работе с системой ПВО.