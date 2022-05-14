В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина
Hill: Путин посчитал неуважением игнорирование Западом его Мюнхенской речи
Западные страны допустили ошибку, проигнорировав главные посылы выступления президента России Владимира Путина на конференции по политике безопасности в Мюнхене в 2007 году. Об этом написало издание Hill.
Автор статьи Харлан Ульман напомнил, что российский лидер настаивал на многополярном мире.
«Участники конференции были шокированы интенсивностью выступления Путина, но в целом отвергли его. Это была ошибка», — написал он.
По мнению журналиста, Путин посчитал, что США и НАТО не уважают озвученные им тезисы.
В феврале 2007 года Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, подвергнув критике попытку США обустроить однополярный мир, и осудил планы расширения НАТО на восток.