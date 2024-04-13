Мир 13 апреля 2024, 23:03 В США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль Al Jazeera: США заявили о возможной атаке Ирана на Израиль 14 апреля Freepik

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Власти США предположили, что иранские военные атакуют Израиль утром в воскресенье, 14 апреля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — рассказал телеканалу американский чиновник.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант до этого заявил, что его страна внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана. По этой причине приняли решение усилить оборонительную и наступательную структуры.

ВВС Израиля привели в готовность системы обороны и нападения. Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, израильские военные оценивают ситуацию вместе со стратегическими партнерами из США.

Накануне стало известно, что жертвами авиаудара израильской армии по сектору Газа стали трое сыновей и внуки руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.