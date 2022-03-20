В США предсказали рост цен на продовольствие из-за санкций против России

В США ждут роста цен на продукты питания из-за санкций против России, написала The Washington Post. Аналитики не исключили также трудностей в сельскохозяйственной сфере.

Эксперты WP отметили, что хотя США импортируют небольшую долю продуктов питания из-за границы, но последствия ситуации на Украине приведут к тому, что цены на продовольствие будут расти и дальше. В следующем году они останутся высокими, написал ТАСС.

Издание напомнило, что Россия является крупным производителем удобрений и других химических веществ для сельского хозяйства. Поэтому санкции против страны, вероятно, повлияют на то, что в этом году смогут выращивать в Штатах.

Автор материала отметил, что в США нет дефицита пшеницы, но цены на нее будут расти вслед за ценами на мировом рынке. Профессор Сиракьюзского университета Патрик Пенфилд сформулировал несколько проблем, которые ждут американские фермеры.

«Проблема номер один — это стоимость энергоносителей, затем стоимость удобрений, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком. Затем химические вещества, которые требуются фермерам для почвы», — перечислил он.

Наконец, по его прогнозу, фермеры столкнутся с ростом цен во всех областях.