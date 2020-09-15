В США озвучили срок возвращения к испытаниям вакцины AstraZeneca

Ранее испытания были приостановлены из-за появления у одной из участниц тестирования в Великобритании побочного эффекта. По данным агентства, работа над препаратом не возобновится по меньшей мере до середины текущей недели.

Процесс набора волонтеров в программу испытаний был приостановлен 6 сентября, он возобновится только после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США завершит расследование инцидента.

При этим в Великобритании и Бразилии испытания вакцины уже возобновлены.

Речь идет о препарате AZD1222. Испытания были остановлены по всему миру. Однако разработчики препарата так и не сказали, какие именно проблемы со здоровьем начались у заболевшего пациента — его диагноз остается не названным. Известно только, что речь идет о неожиданной и опасной для жизни реакции, которая могла проявиться вне зависимости от вакцинирования.