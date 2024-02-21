Мир 21 февраля 2024, 03:20 В США озвучили количество украинских солдат, попавших в плен при отступлении из Авдеевки NYT: при отступлении из Авдеевки в плен попали около тысячи солдат ВСУ РИА «Новости»

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Около 1000 солдат ВСУ попали в плен при отступлении из Авдеевки. Об этом написала американская газета The New York Times со ссылкой на двух военнослужащих ВСУ, имеющих отношение к отступлению.

«От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести», — передало издание слова украинских солдат.

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Потеря Авдеевки катастрофична, она может нанести удар по и без того слабеющему моральному духу украинских военных. Источники NYT заявили, что отступление из Авдеевки было плохо организовано и началось слишком поздно.

Министр обороны России Сергей Шойгу на докладе у президента озвучил количество потерь в рядах ВСУ за 17–18 февраля. По его словам, украинская армия потеряла за двое суток 2,4 тысячи военнослужащих.