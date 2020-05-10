В США отмолчались на запрос журналистов о посте про победу во Второй мировой

Администрация президента США Дональда Трампа не ответила на запрос российских журналистов по поводу сообщения Белого дома о победе над фашистской Германией, которую одержали Великобритания и США.

Как сообщил ТАСС, в пресс-службе не стали предоставлять каких-либо заявлений. Речь идет о подписи, которую Трамп оставил под видео возложения венка к Мемориалу Второй мировой войны. Американский президент написал, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, не упомянув Россию. Он подчеркнул, что «американский дух всегда будет побеждать».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что с подобным переписыванием истории мириться нельзя.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о дезинформационной кампании, в ходе которой пытаются принизить роль Советского Союза.

Под постом американского президента оставили свои возмущенные комментарии русскоязычные пользователи соцсетей. В том числе, известные музыканты и блогеры.