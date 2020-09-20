В США отложили введение запрета на работу TikTok

Введение запрета на работу сервиса TikTok в США было отложено до 27 сентября. Такое решение приняли в Министерстве торговли.

Как пишет РИА «Новости», это связанно с решением главы Белого дома Дональда Трампа разрешить покупку сервиса корпорацией Oracle.

Сервис TikTok выразил удовлетворение решением американских властей по одобрению сотрудничества с компаниями США и подтвердил будущую совместную работу с корпорацией Oracle и ритейлером Walmart.

Ранее Трамп одобрил приобретение сервиса TikTok корпорацией Oracle, напоминает «Газета.ru».

Генеральный директор TikTok Ванесса Паппас выступила с призывом к Facebook и Instagram поддержать сервис в суде, в рамках которого планируется оспорить решение властей США о запрете китайского приложения в стране.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запретил в стране TikTok. Стояло одно условие для продолжения его функционирования: сервис до 15 сентября должна купить американская компания. Власти обвинили TikTok в передаче данных пользователей в Китай, а это угрожает суверенитету Америки. В ответ компания ByteDance подала в суд, пожаловавшись на неправомерное давление.