Сенат США одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов, в котором содержатся новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

Как свидетельствуют результаты голосования, за высказалось подавляющее большинство сенаторов — 84 человека. Против было 13 голосов, уточнило РИА «Новости».

Проект закона на 740 млрд долларов предусматривает в том числе расширение ограничений против российских магистралей «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

Меры против «Северного потока —2» предполагают введение санкций в отношении компаний, содействующих аренде, продаже и использованию трубоукладочных судов, а также тех, которые предоставляют технические и страховые услуги.

Сенаторы также одобрили дальнейшие поставки вооружений на Украину, запрет на сотрудничество между военными США и России, санкции против Турции за закупку ЗРК С-400 и другие меры, которые направлены против Москвы.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» может завершиться в срок от одного до полутора месяцев. Это возможно, если на двух участках будут работать корабли «Фортуна» и «Академик Черский», считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам российскому трубоукладчику «Фортуна» достаточно семи дней, чтобы завершить прокладку труб в германских водах.

«Северный поток -2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский сжиженный природный газ (СПГ).