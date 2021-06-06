В США одобрено новое средство для похудения диабетиков

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило инъекционное лекарство от диабета для долгосрочного контроля веса. Это первое разрешенное регулятором лекарство для взрослых с общим ожирением или избыточным весом с 2014 года.

В заявлении FDA сказано, что еженедельные инъекции препарата под названием семаглутид помогут людям сбросить до 12% веса тела примерно за полтора года. Лекарство будет продаваться под торговой маркой Wegovy, производить его станет компания Novo Nordisk.

«Примерно 70% взрослых американцев страдают ожирением или избыточным весом. Это серьезная проблема для здоровья, связанная с основными причинами смерти, включая болезни сердца, инсульт, диабет, и определенными типами рака», — сказано в сообщении регулятора.

Люди без диабета, которые принимали препарат, потеряли в среднем 12,4% от первоначальной массы тела за 16 месяцев по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Пациенты с диабетом, которые тестировали препарат, потеряли на 6,2% больше веса по сравнению с людьми, которым кололи имитацию препарата.

По данным британского исследования 2019 года, почти каждый второй американец к 2030 году будет страдать ожирением.

«Сегодня существует не так много вариантов лечения, и во многих кругах это даже не считается болезнью. Существует значительная неудовлетворенная потребность», — сказал ABC News Дуг Ланга, исполнительный вице-президент по операциям в Северной Америке и президент Novo Nordisk.

Французскую фармацевтическую компанию Servier, производившую лекарство для похудения диабетиков, уличили в «обмане при отягчающих обстоятельствах» и «непреднамеренном убийстве». Препарат привел к смерти более тысячи пациентов. Производителя оштрафуют на 2,7 миллиона евро. Экс-заместителя председателя фармкомпании суд приговорил к четырем годам тюрьмы условно.