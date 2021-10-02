В США одетый как ниндзя мужчина напал на военных с катаной

В США арестовали мужчину, который напал на войска специального назначения в костюме ниндзи. Все произошло на аэродроме, расположенном к северу от Лос-Анджелеса, сообщил офис шерифа округа Керн в Twitter.

«Подозреваемый напал на жертву с мечом и бросил камень в окно ангара, ударив еще одного пострадавшего по голове», — сказано в сообщении правоохранителей.

Нападавшим оказался 35-летний Джино Ривера. В ходе задержания он также размахивал мечом перед сотрудниками полиции, его удалось обезвредить.

Мужчину поместили в изолятор по обвинениям в вооруженном нападении, попытке убийства, а также в использовании оружия с намерением оказать сопротивление или предотвратить арест.

По рассказу очевидца произошедшего, который был опубликован сайтом Stars and Stripes, напавший на военных был одет как ниндзя и вооружен катаной.

Днем 28 сентября на одной из улиц поселка Вохтога Грязовецкого района Вологодской области нашли тело местной жительницы 1980 года рождения. По всей видимости, она скончалась из-за смертельного огнестрельного ранения в голову. Позже во вторник в квартире одного из домов поселке обнаружили местного жителя 1995 года рождения с огнестрельным ранением. Его госпитализировали, но до этого он успел сказать, что к нему в дом пришел его 54-летний отец и выстрелил в упор, после этого он скрылся в неизвестном направлении.