Мир 03 апреля 2024, 01:25 В США объяснили желание НАТО возглавить контактную группу по Украине Politico: НАТО хочет возглавить контактную группу по Украине из-за Трампа РИА «Новости»

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НАТО может взять на себя управление контактной группой, контролирующей поставки вооружения на Украину. Сейчас ее возглавляет Вашингтон, но в группе высказали опасение в связи с возможным переизбранием Дональда Трампа на должность президента США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Союзники считают эту перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу, что позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа», — написало издание.

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Таким образом контактная группа хочет защитить поставки вооружения на Украину от перемен во власти в Штатах и Европе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп в случае переизбрания может инициировать выход США из НАТО. Такую вероятность оценили как довольно высокую.