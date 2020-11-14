В США обеспокоились, что российские «Посейдоны» могут вызвать цунами и затопить американские города

«Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой „Посейдон“, которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», — приводит РИА «Новости» слова помощника госсекретаря по вопросам международной безопасности Кристофера Форда.

Он добавил, что особую опасность может представлять, возможно, оставшаяся в России еще со времен СССР система ядерного возмездия «Периметр». Форд выразил надежду, что беспилотники могут применить только в крайнем случае, пишет «Газета.Ru».

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС на прошлой неделе, что в первой половине 2021 года на воду спустят атомную подводную лодку «Хабаровск», которая сможет нести до шести «Посейдонов».