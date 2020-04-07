В США не ждут новой сделки ОПЕК+ в апреле

В ведомстве прогнозируют, что страны ОПЕК, мощности которых сейчас недостаточно загружены, напротив, попытаются увеличить добычу, чтобы получить новую долю рынка.

Члены картеля будут наращивать добычу до тех пор, пока смогут найти покупателей на сырье в условиях слабого спроса, считают в Минэнерго.

Также в министерстве пересмотрели прогноз по цене на нефть на 2020 год, снизив ее почти на 10 долларов — до 33 долларов за баррель марки Brent. Во втором квартале цена на этот сорт упадет до 23 долларов, а в целом во втором полугодии Brent будет стоить около 30 долларов, считают в ведомстве. В 2021 году, по прогнозам управления энергетической информации Минэнерго, цена на Brent вырастет до 46 долларов.

В случае, если сделка ОПЕК+ все-таки состоится, в Минэнерго подготовят новый прогноз.