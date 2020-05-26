В США назвали возможную причину для войны между Россией и Украиной

Американцы назвали потенциальную причину для войны между Россией и Украиной. Ей может стать нехватка воды в Крыму.

Как отмечают аналитики американского центра The Jamestown Foundation, около 85% питьевой воды на полуостров поступало по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр. После присоединения Крыма к России в 2014 году, украинская сторона перекрыла подачу воды. Жители были вынуждены полагаться на грунтовые воды и водохранилища.

В этом году ситуация с запасами воды достигла критической отметки. Некоторые из водохранилищ высохли, остальные заполнены всего на треть. Причиной послужили бесснежные зимы и слабые осадки.

Киев до сих пор настаивает на том, что запустит воду только после «возвращения» территории в состав Украины. Аналитики считают, что такая позиция украинской стороны может стать весомой причиной для войны, в случае ухудшения ситуации с наличием воды на полуострове.

Ранее в Верховной Раде обсуждали вопрос о продаже воды для полуострова. Однако официальных предложений возобновить поставки воды власти Крыма пока не получили.