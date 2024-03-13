Мир 13 марта 2024, 00:45 В США назвали условие, при котором Украина пойдет на переговоры Глава ЦРУ: без помощи США Украина уже через год согласится на условия России РИА «Новости»

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Без дополнительной военной помощи со стороны Соединенных Штатов Украине придется пойти на мирные переговоры с Россией уже через год, причем на ее условиях. Об этом директор ЦРУ Роберт Бернс заявил на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США. Его процитировало РИА «Новости».

«Президент России Владимир Путин заинтересован в переговорах, где может диктовать условия. Без дополнительной помощи, это будущее, которое ждет Украину в 2025 году», — отметил он.

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По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи заставит отступить ВСУ и приведет к потерям населенных пунктов. Последствия поражения Украины скажутся на интересах США, Европы и Индо-Тихоокеанского региона, добавил глава ЦРУ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что власти Украины заняли позицию жесткого отрицания по теме переговоров. Он подчеркнул, что Путин неоднократно указывал на готовность решать проблемы переговорным путем.