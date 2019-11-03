В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»

В документ из 500 страниц, который носит название Index of U.S. Military Strength Россию описывают как противника, способного угрожать Соединенным Штатам как обычными, так и нетрадиционными средствами.

При этом Москве поставили за «агрессивность» почти самый высокий балл, и максимальный — за «угрожающую» растущую мощь.

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«Россия обладает полным спектром возможностей — от сухопутных войск до авиации, военно-морского флота, космического и кибероружия. Москва будет и впредь преследовать ряд целей, включая подрыв либерального международного порядка во главе с США», — сказано в опубликованном материале.

В докладе также отмечается высокая модернизация российского оружия, создание ЗРК С-500 «Прометей», противоспутниковых комплексов и средств РЭБ, а также самый высокий запас ядерного вооружения.

Доклад включает в себя нескольких частей, и Москва называется главной опасностью для Соединенных Штатов в настоящее и ближайшее время. Хоть, как следует из материалов, и признается не такой глобальной угрозой американским интересам, как СССР. При этом, по предположениям аналитиков, в будущем роль главной опасности для Штатов достанется Китаю.

В докладе Пекин также указан как «агрессивный». В числе иных угроз США приводятся Иран, Северная Корея и международный терроризм.