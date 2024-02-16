Мир 16 февраля 2024, 11:18 В США назвали российский танк, превосходящий американские Abrams MWM: американские танки Abrams уступают российским модернизированным Т-80БВМ РИА «Новости»

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Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские Abrams по нескольким показателям. К такому выводу пришли авторы американского журнала Military Watch Magazine.

«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса», — отметили авторы издания.

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В MWM обратили внимание, что российский танк оснащен пушкой более крупного калибра, чем у американского аналога. На Т-80 устанавливают мощные газотурбинные двигатели, благодаря которым техника демонстрирует высокую проходимость в экстремальных погодных условиях.

С начала спецоперации на Украине Россия смогла модернизировать большое число военной техники, добавили авторы публикации.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что российские Т-80БВМ превзошли по характеристикам немецкие Leopard. Западные боевые машины так и не смогли адаптироваться к сложному рельефу, отметили авторы материала.