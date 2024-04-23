Мир 23 апреля 2024, 03:51 В США назвали причину принятия законопроекта о конфискации активов РФ Такер Карлсон: в США примут закон о конфискации активов РФ, чтобы их украсть РИА «Новости»

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Власти США собираются принять законопроект о конфискации замороженных активов России, чтобы передать их Украине и «разворовать». Своим мнением американский журналист Такер Карлсон поделился в социальной сети Х.

«Законопроект позволит президенту США Джо Байдену поместить замороженные российские активы в специальный фонд для Украины», — написал он.

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По мнению Карлсона, речь идет о восьми миллиардах долларов, которые правительство США «только что украло у российских граждан без суда».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что законопроект Соединенных Штатов об изъятии активов РФ приведет к ответным действиям и судебным разбирательствам, писал RT.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение США в отношении российских активов, неправомерным. По его словам, это является кражей.