Мир 15 марта 2024, 15:12 В США назвали последствия возможного ядерного удара России TNI: Гипотетический ядерный удар России по США не оставят без ответа РИА «Новости»

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К словам президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия нужно отнестись со всей серьезностью. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу.

Свое мнение по этому поводу он выразил после того, как Путин заявил, что Россия сегодня обладает самой совершенной ядерной триадой в мире. По мнению американца, российский лидер имел в виду способность некоторых ядерных держав запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря.

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«Возможность нанесения ядерных ударов из этих трех областей создает наилучшее сдерживание, поскольку обеспечивает второй удар в случае внезапного нападения», — написал обозреватель.

Журналист также попытался представить возможные последствия ядерного удара России по США. В таком случае Вашингтон может ответить ядерным ударом с подводных лодок.

Россия сегодня обладает крупнейшими запасами ядерного оружия в мире, напомнил Атламазоглу. В арсенале страны порядка 5600 ядерных боеголовок, 11 атомных подлодок с баллистическими ракетами, а также стратегические бомбардировщики дальнего следования Ту-160 и Ту-195.

Заявление Путина о ядерном оружии встревожило Китай. Официальный представитель МИД Ван Вэньбин заявил, что ядерные державы обязаны обеспечивать мировую стабильность и принимать меры для снятия напряженности.

Американский миллиардер Илон Маск согласился с позицией Путина о том, что Россия может применить ядерное оружие, если возникнет экзистенциальная угроза.