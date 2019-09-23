В США назвали худший самолет Второй мировой войны

В материале автор вспомнил историю разработки и испытаний летательного аппарата, создание которого финансировалось по остаточному принципу, а единственный пилотируемый пуск завершился гибелью летчика Лотара Зибера.

Самолеты строили бывшие мебельщики, работающие в скудно оборудованных цехах. Ba 349 Natter вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым. Другими словами, после пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилоту было необходимо катапультироваться. Сам самолет разбивался.

В общей сложности в Германии было произведено 36 подобных самолетов, но для большинства из них была уготована судьба экспонатов в музеях.

В материале говорится, что самолет Ba 349 Natter был сконструирован в высшей степени плохо, данная модель названа символом безответственности немецких инженеров, которые выдавали полусырые идеи.