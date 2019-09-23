  • В США назвали худший самолет Второй мировой войны

    23 сентября 2019, 04:58

    Валерия Шафирко

    Американское издание Air & Space назвало германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), худшим самолетом времен Второй мировой войны.

    В материале автор вспомнил историю разработки и испытаний летательного аппарата, создание которого финансировалось по остаточному принципу, а единственный пилотируемый пуск завершился гибелью летчика Лотара Зибера.

    Самолеты строили бывшие мебельщики, работающие в скудно оборудованных цехах. Ba 349 Natter вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым. Другими словами, после пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилоту было необходимо катапультироваться. Сам самолет разбивался.

    В общей сложности в Германии было произведено 36 подобных самолетов, но для большинства из них была уготована судьба экспонатов в музеях.

    В материале говорится, что самолет Ba 349 Natter был сконструирован в высшей степени плохо, данная модель названа символом безответственности немецких инженеров, которые выдавали полусырые идеи.