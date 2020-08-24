В США намерены использовать британскую вакцину от СОVID-19

Уточняется, что власти хотят в ускоренном порядке успеть вакцинировать население от коронавируса нового типа до президентских выборов 3 ноября.

Вакцину против COVID-19 Россия первой в мире зарегистрировала 11 августа, препарат создали специалисты центра имени Гамалеи. Заявки на ее покупку уже подали 24 страны. На Западе некоторые специалисты критически отнеслись к информации о появлении вакцины.

При этом в Великобритании призвали принять всерьез любую возможность поскорее использовать препарат для того, чтобы восполнить «огромные экономические потери».

Британские власти заявили, что «абсолютно уверены» в том, что российская разведка пыталась выкрасть данные научных исследований о вакцине против коронавируса.