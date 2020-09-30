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    30 сентября 2020, 05:18

    В США начались первые дебаты Трампа и Байдена

    Валерия Шафирко

    Стартовали первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Телеканал CBS News проводит прямую трансляцию.

    Дебаты кандидатов в президенты проходят в Кливленде, штат Огайо. В ходе дебатов кандидаты обсудят пандемию коронавируса, ситуацию вокруг назначения нового судьи Верховного суда, вопрос расизма, а также экономику и ряд других тем.

    В частности, как передает РИА «Новости», Трамп и Байден начали первые дебаты с перепалки о медицинском страховании. Действующий американский лидер обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить 180 миллионов человек частной страховки, Байден же, в свою очередь, обвинил Трампа в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки.

    Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября. Главным оппонентом действующего главы Белого дома — республиканца Дональда Трампа, — является кандидат от Демократической партии бывший вице-президент страны Джозеф Байден.

    Новости SMI.FM