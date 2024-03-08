Важное 08 марта 2024, 21:14 В США уничтожили кассетные боеприпасы, необходимые ВСУ Капитан ВМС США Табах: Штаты уничтожают кассетные бомбы, необходимые на Украине РИА «Новости»

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Соединенные Штаты уничтожают склады с кассетными боеприпасами и другим вооружением, которое могли бы передать Украине. Этим фактом возмутился капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу.

«Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке, уничтожаем кассетные бомбы, но Украине не даем. Я не понимаю», — возмутился американский офицер.

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ВСУ предрекли поражение из-за острого дефицита боеприпасов. США и Евросоюз не выполнили своих обязательств, считает британский депутат. Из-за нехватки снарядов Украина начала терять территории. По словам депутата, российский ВПК при этом только растет.