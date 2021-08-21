В США мужчину обвинили в угрозе применения оружия массового поражения

Уроженца штата Северная Каролина Флойда Рэя Роузберри, который в четверг в центре Вашингтона, заявил, что в его авто находится бомба, обвинили в угрозе применения оружия массового поражения и угрозе использования взрывного устройства. Об этом сообщил журналист телеканала NBC в Twitter.

Злоумышленнику в суде предъявили обвинения по четырем пунктам, сообщил телеканал. Прокурор, ссылаясь на одного из родственников подсудимого, рассказал, что мужчина в последнее время высказывался против политики американского президента Джо Байдена, а также критиковал систему здравоохранения в США, жаловался на мигрантов и планировал совершать насильственные действия.

В четверг, 19 августа, Роузберри припарковал машину недалеко от Библиотеки Конгресса США и заявил, что в авто бомба. Его взяли под стражу после длительных переговоров. Находясь в автомобиле, подозреваемый высказывал критику в адрес администрации Байдена, отмечала The New York Times. Роузберри, по данным агентства Reuters, страдает шизофренией.

Взрывного устройства в его автомобиле обнаружено не было.