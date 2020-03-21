В США мать и трое детей умерли от коронавируса
Как пишет The Mirror, у 73-летней Грейс Фаско было 11 детей и 27 внуков. Женщина скончалась в больнице, так и не узнав, что в этот же день умерли ее 55-летние сын и дочь. Накануне из жизни ушел ее третий ребенок.
Остальные члены семьи находятся на карантине. Их результаты тестов еще не готовы. На текущий момент в США насчитывается более шести тысяч зараженных. 108 человек погибли от заболевания.
Ранее на фоне пандемии коронавируса Белый дом решил поддержать граждан. Взрослым американцам выплатят по тысяче долларов и по 500 долларов на ребенка.Если через три недели кризис не пойдет на спад, граждане снова получат такие же выплаты.
Первая вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае. За три с половиной месяца заразились 270 тысяч человек. Из них погибло 11 367.