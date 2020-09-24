В США испугались нашествия супер-свиней

Американские ученые предупредили сограждан, что им грозит «бомба» в виде популяции одичавших свиней, которая растет взрывными темпами. Уже сейчас, по данным Минсельхоза, их не менее шести миллионов голов, но животных вскоре будет еще больше.

Как сообщило издание Sports Grind Entertainment, в наибольшей опасности находятся Техас, Флорида и Калифорния.

За последние 30 лет поголовье свиней распространилось с 17 до 39 штатов. Ежегодно они наносят сельскому хозяйству ущерб примерно на 2,5 миллиарда долларов.

Менеджер Национальной программы по отслеживанию поголовье диких свиней при Минсельхозе США Дейл Нолти назвал ситуацию потенциальной бомбой.

«Они очень быстро размножаются. Одно дело, если бы их было около двух тысяч голов. Но когда их миллион, не понадобится много времени, чтобы поголовье достигло сначала четырех, а затем и восьми миллионов животных», — сообщил он.

Проблема вызвана тем, что большинство диких свиней являются помесью диких европейских кабанов и домашних пород.

«Ситуация с гибридами усложняется тем, что они получают все огромные преимущества, дарованные генетикой. Получились супер-свиньи», — уточнил Райан Брук, биолог из Университета Саскачевана из Атлантики.

Некоторые ученые связывают взрывообразное увеличение поголовья диких свиней с глобальным потеплением. Более высокие температуры стимулируют рост растений, которыми они питаются.

Дикие свиньи могут начать размножаться, начиная с трехмесячного возраста, и будут дважды в год приносить помет из десяти поросят.

Уже сейчас в Техасе насчитывается 1,5 миллиона диких свиней. В Калифорнии 200-400 тысяч. Сколько этих животных живет во Флориде, точно неизвестно, но ученые называют их количество значительным.