В список нематериального наследия ЮНЕСКО предложили внести французский багет

Французский багет, ставший символом страны наравне с Эйфелевой башней, могут внести в список культурных ценностей ЮНЕСКО. Заявку в организацию подала Конфедерация французских пекарей.

Они обеспокоены тем, что традиционный хлеб, покупка которого на протяжении десятилетий была неотъемлемым ритуалом жизни французов, вытесняется с прилавков изделиями, произведенными заводским способом.

Как стало известно Reuters, кроме багета на соискание звания выставлены оцинкованные крыши Парижа и винный фестиваль Биу д’Арбуа. Свои рекомендации президенту страны министр культуры Франции представит в марте.

Пекари утверждают, что не существует единого рецепта приготовления хорошего традиционного багета. Поэтому они рассчитывают, что включение в список ЮНЕСКО защитит передаваемые из поколения в поколение традиции.

Постановление правительства от 1993 года гласит, что традиционный французский багет должен состоять только из четырех компонентов, а ферментация теста длиться 15-20 часов при температуре 4-6 градусов по Цельсию.

Ежегодно в стране продается около шести миллионов багетов.

В список нематериального наследия ЮНЕСКО уже вошли иранские и казахстанские лепешки, бельгийской пиво и искусство приготовления неаполитанской пиццы. Ранее российский парламентарий предлагал включить в список ЮНЕСКО русские пельмени.