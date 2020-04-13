В Совфеде заявили о фейках в ЕС о ситуации с COVID-19 в России

В странах Евросоюза активно создаются и распространяются фейки, связанные с эпидемией коронавируса в России. В основном, дезинформация касается числа заболевших россиян и неэффективности гуманитарной помощи.

Об этом в интервью телеканалу «Евроньюс» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Все время пишется о том, что Кремль утаивает истинную информацию о масштабах эпидемии, что у нас не хватает лекарств, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ, что у нас не хватает средств защиты, и вообще в России точно катастрофа еще больше, чем в Италии и Испании, в других странах ЕС <…> — это тоже фейк», — сказал сенатор.

Косачев добавил, что зачастую ложно подаются гуманитарные действия России в условиях пандемии. В частности, он осудил попытки некоторых СМИ представить помощь Италии как попытку повлиять на ее политический курс.

Сенатор упомянул также фейки о том, что именно Москва занимается распространением дезинформации. Косачев подчеркнул, что России это не нужно, так как она заинтересована в сильном и консолидированном Европейском союзе. В то же время, некоторые страны ЕС являются членами НАТО, и не могут разработать собственную политику в отношении России.

Уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации возбудил Следственный комитет РФ в отношении пользователи, написавшего в соцстеях, что COVID-19 был разработан в России в государственном научном центре «Вектор».