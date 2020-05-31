В Совфеде озвучили условия для поездки России на саммит G7
«Если приглашение будет официально подтверждено (пока это лишь пожелание, высказанное Трампом), то Россия его рассмотрит. И если сочтет целесообразным, то примет приглашение. Все зависит от того, как будет складываться ситуация», — приводит агентство «Политика сегодня» слова сенатора Владимира Джабарова.
Собеседник подчеркнул, что Россия всегда хотела поддерживать отношения со всеми странами мира, в том числе и с членами клуба G7. По его мнению, сейчас в мире играет серьезную роль «Большая двадцатка», куда входят Россия и страны с ведущими экономиками.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил во время беседы с RT, что все будет зависеть от того, что значит это приглашение России на саммит.
Если формат расширят для дополнительных участников со всеми правами и полномочиями, это может быть интересно Москве. Если РФ и еще три страны пригласили «посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать свое уважение традиционной „Семерке“», то это сомнительная и неинтересная и затея.
Ранее президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 на сентябрь из-за пандемии коронавируса и заявил, что собирается пригласить на мероприятие Россию и еще три страны. Он отметил, что «Большая семерка» вряд ли «правильно представляет происходящее в мире». Российский сенатор Алексей Пушков назвал ошибкой исключение России из клуба.