В Совфеде озвучили условия для поездки России на саммит G7

Россия примет приглашение принять участие в саммите «Большой семерки», если сочтет это целесообразным. Сначала стоит дождаться официального приглашения, ведь пока это лишь намерения Трампа.

«Если приглашение будет официально подтверждено (пока это лишь пожелание, высказанное Трампом), то Россия его рассмотрит. И если сочтет целесообразным, то примет приглашение. Все зависит от того, как будет складываться ситуация», — приводит агентство «Политика сегодня» слова сенатора Владимира Джабарова.

Собеседник подчеркнул, что Россия всегда хотела поддерживать отношения со всеми странами мира, в том числе и с членами клуба G7. По его мнению, сейчас в мире играет серьезную роль «Большая двадцатка», куда входят Россия и страны с ведущими экономиками.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил во время беседы с RT, что все будет зависеть от того, что значит это приглашение России на саммит.

Если формат расширят для дополнительных участников со всеми правами и полномочиями, это может быть интересно Москве. Если РФ и еще три страны пригласили «посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать свое уважение традиционной „Семерке“», то это сомнительная и неинтересная и затея.

Ранее президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 на сентябрь из-за пандемии коронавируса и заявил, что собирается пригласить на мероприятие Россию и еще три страны. Он отметил, что «Большая семерка» вряд ли «правильно представляет происходящее в мире». Российский сенатор Алексей Пушков назвал ошибкой исключение России из клуба.