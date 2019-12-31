В Совфеде ответили за «антисемитскую свинью»

Речь идет о донесении польского посла в Берлине Юзефа Липского министру иностранных дел Юзефу Беку № 1/165/38 от 20 сентября 1938 года с пометкой «Совершенно секретно». Этот документ описывает двухчасовую беседу Липского с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером и доказывает сотрудничество Польши с гитлеровской Германией.

В документе нашлись те самые строки, которые ранее пересказывал президент России Владимир Путин.

«Его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и Румынией (тут я отметил, что если это найдет свое разрешение, мы поставим ему прекрасный памятник в Варшаве)», — написал экс-посол в донесении главе МИД.

Также в документе указали на обсуждение «барьера против России» и конфиденциальных договоренностях с Германией.

Липский был послом Польши в Германии с 1934 по 1939 годы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей».