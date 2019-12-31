    31 декабря 2019, 19:03

    В Совфеде ответили за «антисемитскую свинью»

    Ирина Нагайникова

    Сенатор Алексей Пушков ответил на обвинения СССР польским премьер-министром Матеушем Моравецким в союзе с Третьим рейхом. Российская сторона предоставила доказательства того, что именно Польша первой заключила с Германией пакт о ненападении. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Речь идет о донесении польского посла в Берлине Юзефа Липского министру иностранных дел Юзефу Беку № 1/165/38 от 20 сентября 1938 года с пометкой «Совершенно секретно». Этот документ описывает двухчасовую беседу Липского с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером и доказывает сотрудничество Польши с гитлеровской Германией.

    В документе нашлись те самые строки, которые ранее пересказывал президент России Владимир Путин.

    «Его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и Румынией (тут я отметил, что если это найдет свое разрешение, мы поставим ему прекрасный памятник в Варшаве)», — написал экс-посол в донесении главе МИД.

    Также в документе указали на обсуждение «барьера против России» и конфиденциальных договоренностях с Германией.

    Липский был послом Польши в Германии с 1934 по 1939 годы.

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей».