В Совфеде оценили психическое здоровье «штурмующего Крым» Турчинова

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков засомневался в психическом здоровье и уравновешенности бывшего секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александра Турчинова. Он предложил ему взять с собой на штурм Крыма белый флаг.

Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что заявление Турчинова крайне возмутительно.

Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться Сергей Цеков

Он добавил, что сам экс-секретарь СНБО и подобные ему политики не оценивают объективно нынешнюю международную ситуацию. По словам сенатора, Турчинов до сих стоит на тропе войны и считает Россию главным врагом.

«Хотя люди, которые объективно оценивают ситуацию, понимают, что главный враг Украины — это такие личности, как Турчинов и украинские националисты», — подчеркнул Цеков.

Ранее Турчинов заявил, что у Украины нет причин не штурмовать Крым. По его словам, если такой указ от украинского президента поступит — он будет в первых рядах штурмующих.