В Совфеде назвали условие отправки российской гумпомощи мигрантам на границе Польши и Белоруссии

Критическая ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши — это дело исключительно этих двух государств, Россия тут совершенно ни при чем. Если решение о гуманитарной помощи беженцам примут сообща, то РФ не останется в стороне. Об этом в разговоре с «360» заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Решать прежде всего этот вопрос должны власти Белоруссии, Польши и Евросоюза. Они должны заметить наконец, что есть такой президент, как Лукашенко, и вести с ним переговоры. Нравится он им, не нравится — здесь идет речь о жизни людей. Наверное, надо принимать помощь эту гуманитарную сообща. Я думаю, что если будет принято такое решение (о гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе — прим. ред.), Россия не останется в стороне, она тоже может помочь», — поделился своими соображениями сенатор.

Джабаров еще раз подчеркнул, что это не вопрос России.

Миграционный кризис обострился на границе Белоруссии и Польши в начале этой недели. Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые хотят попасть в Европу, оказались заперты в приграничной зоне — их не пускают ни в одну из стран. Евросоюз обвинил во всем белорусского президента Александра Лукашенко и пообещал новые санкции в ближайшее время.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что этот кризис спровоцировала военная и экономическая политика Европы.